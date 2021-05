Identificado corpo de homem encontrado no Rio Paraná por Bombeiros de Naviraí

O corpo do servidor da 14ª Regional de Saúde, Noel Rocha da Silva, de 58 anos, desaparecido desde o dia 11 de fevereiro, foi encontrado por pescadores na sexta-feira (21/05), no Rio Paraná, em Naviraí/MS. Militares do 6º Subgrupamento de Bombeiro Militar Independente (6º SGBM/Ind) de Naviraí foram acionados e localizaram o corpo de Noel no Rio Paraná.

Ele era morador de Porto Rico/PR e desapareceu durante o trabalho. O corpo já estava em estado avançado de putrefação, mas a família reconheceu os pertences, como celular e carteira, encontrados nos bolsos da vítima.

De acordo com o diretor da 14ª Regional, Nivaldo Mazzin, Silva atuava na saúde há 35 anos e trabalhava no núcleo de entomologia e realizava visitas à população ribeirinha nos portos da região, monitorando doenças como febre amarela e malária.

Na época do desaparecimento, o barco em que a vítima estava foi localizado a aproximadamente 23 quilômetros de Porto Rico, ainda com o motor ligado, porém o trabalhador não foi encontrado. Ele chegou a visitar uma ilha durante a manhã em que desapareceu, porém, depois não foi mais visto.

O velório do servidor será realizado na capela de Porto Rico na terça-feira (25) de manhã e o sepultamento será também pela manhã, no cemitério municipal.

Fonte: Jornal do Conesul