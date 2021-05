Câmera de segurança flagra indivíduos furando pneus de caminhonete em Naviraí

Uma câmera de segurança de uma empresa localizada no centro de Naviraí flagrou o momento em que indivíduos furam dois pneus de uma caminhonete que está estacionada na rua.

Na imagem, aparece o veículo estacionado e logo aparece um veículo Fiat Uno, que para primeiro na parte traseira da caminhonete. A imagem não mostra mais o passageiro do Fiat Uno sem descer do veículo consegue furar o pneu traseiro da caminhonete. Em seguida o veiculo segue até a parte dianteira da caminhonete onde o passageiro do Fiat Uno fura o pneu dianteiro.

Na imagem da para ver que enquanto ele fura o pneu, o motorista do Fiat Uno borrifa com um galão um liquido na porta da caminhonete.

Após cometerem o ato, a dupla vai embora. A proprietária da caminhonete mora em um apartamento de frente aonde seu veiculo estava estacionado, desconhece qualquer motivo que possa ter levado alguém fazer isso.

O caso segue sendo investigado, e caso alguém reconhecer quem são os indivíduos do Fiat Uno, pode informar a Polícia Civil de Naviraí.

Fonte: Jornal do Conesul