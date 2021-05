Corpo de Bombeiros realiza ação de combate à incêndio no Alta Mata, no município de Naviraí

Um grande incêndio foi registrado, no conjunto de chácaras Alta Mata, na tarde desta quinta-feira (20). As chamas atingiram diversas propriedades rapidamente devido os ventos fortes e a pastagem seca do local.

O fogo também ameaçava uma Área de Preservação Ambiental (APA). Um trator que estava no local por muito pouco não foi consumido pelas chamas, graças ao 6º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militares de Naviraí que agiu rapidamente para proteger o patrimônio.

A guarnição de combate a incêndio florestal, composta pelo Cabo Hariel César e o Soldado Bertozi, se deslocou para o local por volta das 15:30 horas e conseguiu controlar o incêndio, foi solicitado o caminhão PIPA da Usina Rio Amambai, que prestou auxílio aos militares.

Um morador local, João Canuto, também auxiliou no combate às chamas. Apesar da dificuldade devido aos fortes ventos e a grande quantidade de pasto seco no local, o Corpo de Bombeiros foi bem sucedido em proteger a Área de Preservação e as chácaras da região que eram ameaçadas pelo fogo. O trabalho foi finalizado às 19:30 horas.

