Vagas de emprego em Mundo Novo por construtora que executará segunda etapa do saneamento básico

O Centro de Qualificação Profissional e Social informou nesta semana que a construtora Vale do Ouro Eirelli está concedendo vagas de emprego para a próxima etapa do saneamento básico no município.

Esta parte da obra, licitada no valor de R$ 12 milhões, resultará em 503 ligações domiciliares e 11,9 km de rede coletora. A empresa Vale do Ouro já se encontra na cidade para as contratações.

A primeira parte da obra foi iniciada no ano passado no valor de R$ 6 milhões de reais para construção da Estação de Tratamento de Esgoto.

No início da semana, a obra evoluiu para a parte de concretagem do filtro biológico, ralf e desarenador.

Confira as vagas:

– 1 pedreiro;

– 1 carpinteiro;

– 5 encarregado de serviço;

– 2 operador de retroescavadeira;

– 14 servente;

Os interessados devem levar o currículo no Centro de Qualificação, ao lado do Anfiteatro Dorcelina Folador. Mais informações: 3474-2584.