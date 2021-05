Ricck propõe a criação de Escola Ténica Agrícola em Naviraí

O Vereador André Ricardo Biscaro (Ricck-PMN), primeiro Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Naviraí preocupado com a educação de crianças e jovens no município encam,i9nhou na sessão de terça-feira 18 de maio uma indicação de nº 114/2021, no sentido de reivindicar que seja implantado uma escola técnica agrícola gratuita no município de Naviraí.

Segundo o vereador Ricck é de suma importância a criação de uma escola técnica agrícola para fomentar e despertar o interesse da juventude no cultivo agrícola no município, ele destaca que ultimamente várias pequenas propriedades estão aparecendo e isso irá trazer o aumento significativo da produção agrícola através da agricultura familiar que sem sombra de dúvidas, gera renda e empregabilidade, melhorando a condição de vida do cidadão com incentivo de uma escola técnica que irá dar ensinamento para essa atividade no campo.

“Em conversa com moradores dos assentamentos do município, por vontade principalmente dos jovens, o desejo é cursar uma faculdade e permanecer no campo. Mas, para isso, é necessária a qualificação dos mesmos, para gerenciar pequenos empreendimentos ou prestar serviços de assessoria técnica. Um dos principais objetivos de um colégio agrícola é a formação de mão-de-obra técnica especializada. E com isso, a ideia é desenvolver a produtividade do setor rural e aumentar o número de empregos. Sabemos que Naviraí se estabelece hoje, como um município agrícola, importante que o Executivo Municipal busque uma parceria com o Governo Estadual ou Federal para a efetivação da escola técnica agrícola em nosso município”. Comentou o vereador.

A indicação do vereador Ricck é endereçada à Prefeita Rhaiza Rejane Neme de Matos, com cópia para a Senhora Tatiane Maria da Silva Morch, Gerente de Educação e Cultura, a Senhora Antônia Gisalda Moralles Balta, Gerente de Administração, Ricck espera que sua indicação desperte a atenção das autoridades para que comesse a realizar estudos e em um futuro próximo possa virar realidade.

Fonte: Jornal do Conesul