PRF apreende caminhão e tratores roubados

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), da base de Eldorado, recuperou na noite de terça-feira (18), um caminhão Mercedes Benz, e dois tratores das marcas Valtra e Massey Ferguson, que estavam com ocorrência de roubo/furto.

Durante patrulhamento pela BR-163 uma equipe da PRF adentrou no pátio de um Posto de Combustível localizado a beira da rodovia no município de Mundo Novo, onde em averiguação pelo local avistaram o caminhão com os dois tratores na carroceria.

Ao fazerem a averiguação foi constatado que tanto o caminhão quantos os tratores eram produtos de roubo/furto. Buscas foram realizadas pelo local, porém não foi identificado quem seria o motorista que estaria conduzindo o caminhão.

Diante dos fatos, a PRF encaminhou o caminhão com os tratores para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Mundo Novo, para que sejam tomadas as medidas pertinentes ao caso.

