Prefeito de Iguatemi assina ordem de serviço para obra de 3 Milhões em recapeamento de asfato

O prefeito de Iguatemi, Lídio Ledesma assinou Ordem de Início de Serviço para início da obra de recapeamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). A obra tem um investimento superior a 3 Milhões de reais, fruto de economias de recursos próprios, com cobertura de 53.169.63m² (mil metros quadrados), beneficiando a avenida Jardelino José Moreira, a partir do Terminal Rodoviário até a travessa da rua Adê Acosta Fernandes, a avenida Presidente Varga, a partir da rua Adê Acosta Fernandes (próximo a Loja Maçônica) até o cruzamento da esquina com a rua Eufrasina Martins Fernandes.