Irmãos moradores de Naviraí são presos em Teodoro Sampaio com mais de 47 kg de cocaína

Uma ação conjunta entre o TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) e o 8º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), apreendeu na área central da cidade de Teodoro Sampaio/SP, um casal de irmãos moradores em Naviraí, com diversos tijolos de cocaína que estavam dentro de uma caminhonete Amaroki.

O flagrante ocorreu na Avenida Cuiabá, durante a operação “Paz a Proteção”. De acordo com a 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário, a droga foi encontrada por um cão farejador, mais precisamente, no fundo falso do banco traseiro do veículo. No total havia 41 tijolos de cocaína, que após pesados resultaram em 47,550 kg.

Devido ao flagrante, o homem de 31 anos identificado como Benedito Vieira Junior e sua irmã Sandra Madalena Cavalcante, acabaram presos por tráfico de drogas e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Conforme o boletim de ocorrência, Benedito relatou que pegou o veículo em Amambaí/MS, e que o levaria até um shopping na capital paulista. No local segundo ele,a caminhonete seria carregada com a quantia de R$ 900 mil, para o retorno, sendo que, pela empreitada, receberia R$ 15 mil, a ser abatido do valor da caminhonete, que recentemente havia sido transferida para o seu nome. Ele alegou ainda que com outras futuras viagens, os valores seriam descontados do valor total da caminhonete. Sobre o entorpecente, ele disse que não tinha conhecimento da existência dentro do carro.

A irmã dele também prestou depoimento, e afirmou que sabia que iriam a um shopping de São Paulo para retirar valores, mas que também desconhecia a existência de drogas no automóvel. Por sua vez, a mãe dos investigados disse que foi convidada para acompanhar os filhos em uma viagem, e que não sabia de mais nenhum outro detalhe.

Os dois irmãos forem presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceram à disposição da Justiça.

Fonte: Jornal do Conesul