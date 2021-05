Morador de Itaquiraí é preso em Araçatuba com 2,3 toneladas de maconha

Um morador da cidade de Itaquiraí foi preso em flagrante ao ser flagrado transportando 2.361 kg de maconha em um caminhão.

O flagrante foi feito por policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) de Araçatuba/SP, na tarde de quarta-feira (12) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do município de Cafelândia – a 110 km de Araçatuba.

Durante a Operação Paz e Proteção, equipes do TOR abordaram um caminhão marca Mercedes Benz, modelo 1111, cor Azul, com placas de Douradina/MS e, durante vistoria, localizaram sob uma carga de terra vegetal, 3.107 tabletes de maconha.

O motorista do caminhão, identificado com as iniciais Luiz Felipe Alves de Oliveira, de 27 anos, morador em Itaquiraí, foi preso em flagrante.

Devido a grande quantidade de droga apreendida, a ocorrência somente terminou na madrugada de ontem, quinta-feira (13).

Além do TOR de Araçatuba, participaram da ocorrência o TOR de Presidente Prudente e Bauru.

Fonte: Jornal do Conesul