Jovem morre e outro fica ferido em acidente entre caminhão baú e moto em bairro de Naviraí

Um grave acidente envolvendo um caminhão baú e uma motocicleta no início da noite desta quarta-feira (12/05), matou um jovem de 18 anos e deixou outro ferido.

O acidente ocorreu por volta da 18h20min, no cruzamento da Rua Antenor Félix Rodrigues com a Rua Iraci Chaves de Maman, no bairro Odércio de Matos em Naviraí.

Os dois jovens estavam em uma moto Honda e trafegavam na Rua Iraci Chaves de Maman quando acabaram colidindo com um caminhão baú que transitava na Rua Antenor Félix Rodrigues, quando ocorreu a colisão. O capacete que era utilizado pelo condutor da moto ficou destruído.

Viatura do 6º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Naviraí foi acionada e chegando ao local foram prestados os primeiros socorros às vítimas.

O condutor da motocicleta, K.G.B.G, 18 anos, foi encontrado com sinais vitais e conduzido imediatamente pela viatura do Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal de Naviraí.

O jovem teve parada respiratória, seguida de parada cardíaca ainda no interior da viatura, quando foi inicia manobra de ressuscitação cardíaca (manobra de RCP). A vítima tinha otorragia severa (sangramentos pelo canal do ouvido).

Chegando no Hospital Municipal, o médico plantonista que atendeu o paciente, constatou o óbito.

O outro jovem, que estava na garupa da moto, também foi socorrido por outra viatura do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital aparentando estar com fratura na perna esquerda.

A Polícia Militar esteve no local colhendo os detalhes do acidente, ouvindo o motorista do caminhão baú, o jovem que estava na garupa da moto e testemunhas.

Fonte: Jornal do Conesul