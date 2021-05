Naviraí regressa à bandeira Vermelha e toque de recolher será a partir das 21 horas

Naviraí (12/05/21) – O novo relatório do “Programa de Saúde e Segurança na Economia” (Prosseguir), da Secretaria Estadual de Saúde, aponta que o município de Naviraí regressou à bandeira “Vermelha” de risco de contágio da Covid-19.

Toque de Recolher – A modificação na bandeira altera, a partir desta quinta-feira (13/05), o toque de recolher, que será iniciado às 21 horas, conforme estatui o Decreto Estadual 15.644/2021. A mudança no toque de recolher será durante o período compreendido entre os dias 13 e 26 de maio.

A prefeita Rhaiza Matos recebeu os novos dados do Prosseguir com bastante preocupação, tendo em vista que o município de Naviraí estava na bandeira “Laranja”, conforme os últimos dados oriundos da Secretaria de Estado da Saúde.

Decreto Municipal – Rhaiza Matos destacou que o Município de Naviraí não editará novo decreto nos próximos dias, com medidas mais restritivas do que o normativo estadual, todavia, reiterou à população quanto à necessidade de manter ações preventivas contra a proliferação do vírus.

“Reitero a todos os naviraienses que devemos manter todos os cuidados possíveis e necessários para evitar o contágio e a ampliação de casos de Covid-19 em nosso município. Peço encarecidamente que não façam aglomerações e mantenham todos os cuidados preventivos de higiene”, finalizou a prefeita municipal.

Fonte: Roney Minella