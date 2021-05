Guaíra confirma mais dois óbitos e chega a 63 mortes por covid-19

A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, com extremo pesar, informou no fim da noite desta segunda-feira (03), mais dois óbitos por Coronavírus em Guaíra. O município agora registra 63 mortes em decorrência da doença.

Ainda conforme a Secretaria, mais 17 casos recuperados e liberados do isolamento. Também foram confirmados mais 5 casos positivos.

Atualmente, Guaíra conta com 170 casos positivos ativos, dos quais 162 pacientes estão se recuperando em casa, 6 estão internados em enfermaria, 2 estão internados na UTI covid.

O número total de casos desde o início da pandemia chegou a 2577. Ao todo, 2344 guairenses já venceram a Covid-19.

NOTAS DE FALECIMENTO (COVID-19)

Homem, 57 anos, hipertenso, diabético, renal crônico (diabético). Primeiro atendimento no Ambulatório Covid-19 no dia 28/04/2021, retorno com agravo no quadro clínico no dia 01/05/2021, ficando em regime de internamento na UPA, com sessões de diálise em Toledo, não resistindo e indo a óbito no dia 03/05/2021.

Homem, 48 anos, hipertenso. Primeiro atendimento no dia 09/04/2021 no Ambulatório Covid-19. Retornou à UPA no dia 11/04/2021 com agravo no quadro clínico, sendo transferido no mesmo dia para a UTI do hospital Moacir Micheletto em Assis Chateaubriand, não resistindo e indo a óbito no dia 03/05/2021.

Fonte: Ponto da Notícia