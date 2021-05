PRF apreende bitrem carregado com cigarros na BR-163, em Guaíra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início desta manhã (4), em Guaíra, cerca de 600 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai que eram transportados por um homem num bitrem com placas trocadas.

Por volta das 5h, uma equipe da PRF deu ordem de parada para o veículo de carga na BR-163, no momento da abordagem o motorista fugiu a pé para área de mata fechada as margens da rodovia e não foi localizado.

Dentro dos semirreboques, os policiais encontraram cerca de 600 mil maços de cigarros contrabandeados, a carga é avaliada em R$ 3 milhões. O veículo teve as placas trocadas, as originais foram encontradas dentro da cabine.

Veículos e carga encaminhados para Receita Federal em Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia