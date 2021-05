Aumentam os casos ativos e pessoas monitoradas contra a covid-19 em Mundo Novo

Os casos da covid-19 voltaram a ter um leve crescimento. Os casos ativos para a doença que chegaram a sete, agora estão em 21 – após fechar sexta-feira em 15.

Foram seis testes rápidos positivos no final de semana e sete suspeitos tiveram o material coletado e enviado para o Lacen (Laboratório Central de Saúde). Um paciente foi internado no hospital local.

A conseqüência do aumento de ativos impacta no monitoramento de pessoas infectadas ou que tiveram contato e precisam ficar isoladas até o resultado do exame.

Na última semana, o monitoramento saltou de 27 pessoas no dia 27 (terça) para 73 atualmente. De oito residências para 24 e de cinco crianças para 17 e de dois idosos para oito.

Na Vacinação, a saúde permanece aplicando a segunda imunização e ofertando a primeira dose para algumas comorbidades (clique ao lado e veja quais).

Cristiane Peixoto, coordenadora municipal de Vacinação, informou que gestantes com comorbidades também estão sendo vacinadas.

“Elas precisam do laudo, pois é o médico que vai avaliar se a paciente gestante com comorbidade necessita da vacina”, explicou Peixoto.

A Saúde de Mundo Novo foi a capital para a busca de vacina da CoronaVac e na sexta chegou imunizante Astrazeneca. Nesta terça (04) o número de vacinas recebidas será atualizado.

Boletim Coronavírus 03/05/21 – atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 21

Recuperados – 1.331

Óbitos – 19

Geral – 1.371

Suspeito – 07

Descartados – 1.895

Obs. Um paciente internado no Hospital Bezerra de Menezes, em Mundo Novo.

Monitoramento – 73

Residências – 24

Crianças – 17;

Idosos – 08;

Monitoramento Concluído – 7.438

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas recebidas – 4.733:

CoronaVac – 3.563 (2.554 primeira dose + 862 segunda dose + 147 a ser aplicada);

AstraZeneca – 1.177 (592 primeira dose + 94 segunda dose + 491 a ser aplicada);

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 3.146:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 350;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.588 (autônomos)

Forças de Segurança – 51

Comorbidades – 11

População Vacinada 2ª dose – 956

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas – 4.733

Doses Aplicadas – 4.102

Trabalhadores da Saúde – 359 (1ª dose)

Idosos – 2.725 (1ª dose)

Forças de Segurança – 51 (1ª dose)

Comorbidades – 11 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 335 (2ª dose)

Idosos – 621 (2ª dose)

População Vacinada – 3.146 (1ª dose) + 956 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 22