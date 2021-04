Deputado Paulo Corrêa e Eduardo Riedel (Seinfra), realizam reunião online com especialistas, em busca de reduzir atropelamentos de animais em Bonito

Uma reunião online entre o Deputado Paulo Corrêa (ALEMS), Eduardo Ridel (Seinfra), e as especialistas em conservação ambiental, Fernanda Abra, Drica de Castro, Angela Kuczach, Yolanda e Raquel Machado. Tratou de discutir sobre o projeto para reduzir os atropelamentos da fauna nas rodovias de Bonito, em Mato Grosso do Sul.

Quem iniciou esse movimento foi Raquel, que também é conselheira da Fundação Neotrópica do Brasil. Indignada com a quantidade de animais encontrados mortos todos os dias nas estradas da região, ela procurou por Ângela, que rapidamente conectou Fernanda, especialista no tema.

A intenção do grupo é trabalhar pela redução das colisões que envolvem animais nas rodovias de Bonito, incluindo a MS-382, MS-178, MS-345 e a Estrada do Turismo, nome dado à Avenida Matheus Muller.

Para se ter ideia da dimensão dessa tragédia, entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2020, nas rodovias MS-040, BR-262 e BR-267, no Mato Grosso do Sul. Só de mamíferos terrestres morreram quase 2 mil, sendo que cerca de 16% são de espécies ameaçadas de extinção, condição para a qual os atropelamentos contribuem todos os dias. Além da morte dos animais, devemos ressaltar a gravidade das colisões para a segurança humana.

O deputado Paulo Corrêa aproveitou para destacar o trabalho do CRAS, e enfatizar que o mesmo está em obras, graças ao empenho do Governador Reinaldo Azambuja, a nova clínica vai ter capacidade ampliada para a reabilitação de animais do Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica.

Fonte: Cyro Clemente