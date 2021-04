Brasileiro é vítima de estelionato ao fazer compras em Salto del Guairá

Um brasileiro foi vítima de um posto estelionato em uma loja de Salto del Guairá, no Paraguai. Ele procurou a Polícia Militar de Guaíra, no início da noite deste domingo, para registrar um BO do caso.

A vítima contou que que esteve no país vizinho, na cidade de Salto Del Guairá, e efetuou uma compra em uma loja daquele país, no valor de R$ 680,00 e efetuou o pagamento de R$ 480,00 em espécie e que R$ 200,00 seria pago no cartão de crédito através do débito automático.

Retornando ao Brasil, ao verificar o saldo de conta bancaria, ele constatou que foi debitado o valor de R$ 5.405,06 e que no comprovante foi lançado o valor de G$ 6.000.000 (seis milhões de Guaranis).

O homem imediatamente solicitou o estorno em sua agência bancaria e procurou a PM para realizar o registro do caso. A Polícia Militar orientou a vítima a procurar também as autoridades paraguaias a fim de informar sobre o caso.

