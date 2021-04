Prefeito Valdomiro recebe alta e retorna para Mundo Novo nesta segunda-feira

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, recebeu alta na manhã desta segunda-feira (19) e retorna para o município ainda hoje. Após correr risco de morte, com uma hemorragia interna, o prefeito passou por endoscopias que verificaram o sangramento fruto de varizes no esôfago.

Contida a hemorragia e controlada a diabetes, o prefeito recebeu alta. Desde sábado (17) ele estava no quarto de enfermaria, após período no CTI (Centro de Terapia Intensiva). Dr. José Kimei, cirurgião do aparelho digestivo apontou que a permanência da vida do prefeito “foi um verdadeiro milagre”.

O fato de o prefeito estar na capital quando passou mal na noite de terça-feira (13) e o rápido atendimento, na UPA e depois no Hospital Proncor, foram preponderantes para a permanência da vida de Valdomiro. Ele havia ido para a Capital Morena, em agenda a ser executada nos dois dias seguintes na Assembleia Legislativa e Governo do Estado.

É a segunda vez em quase cinco anos que o prefeito corre risco de morte. O primeiro foi em 2016, logo após vencer as eleições municipais em outubro do corrente ano. O prefeito Valdomiro foi diagnosticado com problemas hepáticos sérios e por pouco não precisou ir para uma cirurgia de transplante de fígado.

Desde então tem o acompanhamento da Dra. Claudia Alexandra Pontes Ivantes, gastroenterologista em Curitiba. A sua ação foi essencial para a evolução do quadro do prefeito, ao informar rapidamente o histórico do paciente. Desta feita, evitou-se o quadro cirúrgico e deu agilidade para que o Dr. Kimei encontra-se o problema e a solução para o mesmo.

Valdomiro Sobrinho, de 66 anos, fica em repouso e irá em breve para a capital paranaense realizar novos exames e ser recebido pela Dra. Cláudia. “Só tenho que agradecer as orações e as demonstrações de carinho. É mais uma chance que Deus me dá de viver”, pincelou Sobrinho, por telefone, de Campo Grande.

Fonte: Jandaia Caetano, Semcos – Mundo Novo