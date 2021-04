O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Brischiliari ‘Sobrinho’, se encontra em Campo Grande, internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Proncor, onde passa por nova bateria de exames nesta quinta-feira (15), incluindo nova endoscopia.

Valdomiro Brischiliari ‘Sobrinho’, 66 ANOS

Valdomiro encontra-se em regular estado geral. Acordado, consciente, pressão arterial estável sem necessidade de medicações na veia para estabilizá-la e respirando espontaneamente sem necessidade de oxigênio suplementar.

Encaminhado para realização de endoscopia, não conseguiu realizar o procedimento completamente devido grande quantidade de sangue no interior do estômago. Apresentou grande quantidade de vomito sanguinolento após endoscopia, sendo necessário monitorização em UTI.

Segue monitorizado, recebendo medicações para controle do sangramento e hidratação endovenosa. Mantém jejum e está programado nova tentativa de endoscopia amanhã.

————————————————————————–

Valdomiro chegou à capital do estado para uma agenda no Governo do Estado e Assembléia Legislativa, por volta das 20h00 de terça-feira. Após incômodo, foi levado ao hospital e passa por endoscopia digestiva nesta quarta-feira (14). Os primeiros exames apresentaram resultados positivos.