Guaíra confirma mais dois óbitos por covid-19 e chega a 54 mortes

A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, com extremo pesar, informou nesta quarta-feira (14), o 53º e o 54º óbito por Coronavírus em Guaíra.

Ainda conforme a Secretaria, mais 7 casos recuperados e liberados do isolamento. Também foram confirmados mais 18 casos positivos.

Atualmente, Guaíra conta com 93 casos positivos ativos, dos quais 83 pacientes estão se recuperando em casa, 6 estão internados em enfermaria, 4 estão internados na UTI covid.

O número total de casos desde o início da pandemia chegou a 2319. Ao todo, 2172 guairenses venceram a Covid-19.

NOTAS DE FALECIMENTO (COVID-19)

Homem, 32 anos, sem comorbidade. O Primeiro atendimento foi no Ambulatório Covid-19 no dia 15/03/2021, encaminhado para UPA, permanecendo internado até o dia 20/03/2021 quando foi transferido para o Hospital Municipal de Palotina, no dia 03/04/2021 foi remanejado para o Hospital Moacir Micheletto de Assis Chateaubriand, indo a óbito no dia 13/04/2021.

Mulher, 59 anos, hipertensa, diabética e obesa. Procurou atendimento médico no dia 10/04/2021 no Ambulatório Covid-19, sendo encaminhada para UPA, permaneceu em internamento até a data 13/04/2021, quando foi transferida para o Hospital Universitário de Cascavel, indo a óbito no dia 14/04/2021.

O Município de Guaíra, em nome de toda população, presta as mais sinceras condolências aos familiares e amigos.

