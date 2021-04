Dois óbitos no final de semana, falta de vagas na UTI e aumento de casos indicam continuidade de preocupação em Mundo Novo

A Secretaria Municipal de Saúde atualizou o seu Boletim Coronavírus e o dia foi de muita alerta e preocupação. Com dois óbitos do final de semana, um na sexta-feira (09) e no domingo, o secretário municipal de Saúde, Fábio Doná, apontou que a chamada ‘2ª onda do novo coronavírus’ está mais agressiva e os pacientes estão tendo uma piora muito rápido.

Além da forma mais agressiva da doença, Fábio apontou que não há vagas na UTI para a Covid-19 no estado, que está com mais de 100% de ocupação segundo os últimos boletins estaduais. A coordenadora municipal de Epidemiologia, Daniele Laguna alertou que os mundonovenses devem procurar a Saúde logo nos primeiros sintomas.

“Todos os cuidados de biosegurança devem continuar sendo seguidos. Quem já pegou a doença não está imune e pode contraí-la novamente. Quem já foi vacinado também. Em menor proporção, mas pode acontecer”, explicou a coordenadora Daniele.

Ativos sobem de 09 para 20

No final de semana tivemos 13 pacientes positivados para a doença e nenhuma alta – 11 por teste rápido e dois pelo Lacen. Assim, cresceu o número de ativos. Outros nove testaram negativos, pelo Laboratório Central de Saúde. Sete coletas foram enviadas para Campo Grande.

Na Vacinação, 212 doses foram aplicadas na sexta-feira, fechando a última semana com 944 pessoas imunizadas. O detalhamento (1ª ou 2ª dose) e atualização de vacinação estarão no boletim de amanhã.

Os dois óbitos registrados foram um da UTI de Maringá e um no Hospital Bezerra de Menezes. Dois pacientes adentraram o hospital no final de semana e estão internados.

Boletim Coronavírus 12/04/21 – atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 20

Recuperados – 1.295

Óbitos – 19

Geral – 1.334

Suspeitos – 17

Descartados – 1.876

Obs. Dois pacientes internados no Hospital Bezerra de Menezes, em Mundo Novo.

Monitoramento– 74

Residências – 24

Crianças – 22;

Idosos – 12;

Monitoramento Concluído – 7.266

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a

Vacinas recebidas – 3.632:

CoronaVac – 3.232 (2.413 primeira dose + 487 segunda dose + 332 a ser aplicada);

AstraZeneca – 400 (340 primeira dose + 60 a ser aplicada);

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 2.753:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 328;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.209 (autônomos)

Forças de Segurança – 40

População Vacinada 2ª dose – 487

Fonte: Jandaia Caetano, SEMCOS – Mundo Novo