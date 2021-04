Ao desviar de animal silvestre, carro capota na MS-141 entre Naviraí e Ivinhema

Na madrugada de ontem, por volta das05h40m, o Corpo de Bombeiros Militar, registrou um acidente na MS-141, entre as cidades de Naviraí – Ivinhema.

Conforme o registro policial, o carro em que seguiam as duas pessoas, (homem e mulher) após capotar foi parar no meio de uma vegetação fora da pista.

A guarnição chegou a deslocar sua equipe até o local do acidente, porem as duas vítimas aparentemente consistentes e orientadas se recusaram a serem socorridas até a um hospital. O carro teve vários estragos.

O carro seguia no sentido a cidade de Ivinhema e ao chegar próximo da entrada que dá acesso a Vila Cristina, o condutor perdeu o controle de direção do veículo, VW SpaceFox, ao desviar de um animal silvestre no meio da pista.

Fonte: Jornal do Conesul