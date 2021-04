Prefeita Rhaiza Matos e vereadores inauguram escola no Distrito Porto Caiuá

A prefeita Rhaiza Matos, os vereadores Édson Dutra (presidente do Legislativo), André Ricardo Biscaro (Ricck), Onevan Batista do Amaral (Onevanzinho), Regivan Moraes da Silva e a gerente Tatiane Maria Morch (Educação) inauguraram, na manhã de hoje (08-04), a Escola Municipal “Cândido de Marco” – Extensão, no distrito Porto Caiuá.

A inauguração da unidade escolar está sendo comemorada por todas as famílias do Caiuá, que há mais de uma década reivindicam um colégio para que os alunos da localidade não precisem se deslocar para a cidade, situada a 60 quilômetros. “É um sonho que está se tornando realidade. Só temos a agradecer a prefeita Rhaiza, os vereadores e todas as autoridades que entenderam nosso pedido e, finalmente, colocaram a escola para funcionar”, agradeceu Rubens Xavier (presidente da Associação dos Pescadores do Porto Caiuá).

A gerente Tatiane observou que neste período de pandemia a escola vai atender em parceria com o Governo Federal, com a Sala de Tecnologia, para estudantes da comunidade acessarem a internet e desenvolverem suas atividades de forma remota. “Durante as aulas presenciais estaremos tirando da estrada aproximadamente 30 crianças que, antes, saíam de suas casas todos os dias às 4h da madrugada e só retornavam após às 15h”, explica a gerente.

O vereador Édson Dutra, falando em nome dos demais vereadores, destacou a sensibilidade da prefeita Rhaiza Matos. “Este era um anseio da comunidade do Porto Caiuá. O colégio estava abandonado há anos. A prefeita determinou que se colocasse em atividade esta escola. Ocorreu o pronto atendimento da Gerência de Educação, e hoje o que vemos é o sorriso no rosto das pessoas. Educação e Saúde são os nossos carros chefes nesta gestão. A colheita do futuro, através da Educação, com certeza será gratificante para a população”, frisou Neninha.

“Este é mais um momento histórico. Inauguramos a primeira escola de nossa gestão. São duas salas de aulas colocadas à disposição de nossos alunos. Aqui teremos crianças de quatro a dez anos que não precisarão mais levantar de madrugada e pegar ônibus e viajar 60 quilômetros para estudarem. Estamos muito felizes em ser protagonista deste momento ímpar onde investimos no ensino visando um futuro melhor”, comemorou a prefeita Rhaiza Matos.

Da inauguração também participaram a gerente Priscilla de Oliveira (Gabinete), psicóloga Leila Matos (Coordenadora de Políticas Públicas para a Mulher), Carla Cristina Cunha (Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil – Irmã Evanete dos Santos), Jailton Alves (Diretor de Ensino Fundamental).

