Plano de Segurança contra Incêndio e Pânico para Centro Conviver foi elaborado e aguarda aprovação do CBMMS

Na manhã da última quinta-feira (08), o prefeito Valdomiro Sobrinho assinou o projeto PSCIP (Plano de Segurança contra Incêndio e Pânico) para o Centro Conviver Daudt Conceição.

Após a tragédia que ocorreu na Boate Kiss em 2013, foi exigido na nova lei 4335-13 um plano de segurança mais completo, como, sistema de sinalização de emergência, separação entre edificações, plano contra raios e etc.

Com a aprovação do Corpo de Bombeiros de Campo Grande, será possível a liberação da verba para dar início à reforma do Centro Conviver.

Segundo o coordenador do setor de Convênio, Saulo da Silva, toda a aprovação deve estar concluída até final de maio, dando início à obra no final de junho; sendo esta uma emenda do deputado federal Gerado Rezende, no valor de R$ 477.500,00.

O plano de segurança foi elaborado pelo engenheiro Nelson Tatsuno e tecnólogo Mauri Pereira, ambos da secretaria de Infraestrutura.

Fonte: Carina Yano, SEMCOS – Mundo Novo