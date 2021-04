Detran-MS realiza leilão de 150 motos e 30 automóveis

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) vai leiloar 150 motocicletas e 30 automóveis. O leilão será online e abrirá no próximo dia 9, sexta-feira.

Segundo a publicação no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (6), serão ofertados 180 lotes de veículos, a maior parte são motocicletas. A data de abertura do leilão será no dia 9 às 10h. O encerramento será dia 23, às 15h, horário de Brasília.

Os lotes podem ser visitados nos dias 20, 21 e 22 de abril, no pátio da FX, localizado no trecho Anel Rodoviário, nº14.616 – bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza podem participar do leilão. Mais informações podem ser conferidas pelos sites www.detran.ms.gov.br ewww.casadeleiloes.com.br

Fonte: Jornal do Conesul