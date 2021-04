A família de Rafael Tobias, morador no Bairro Jardim Paraíso em Naviraí, está à procura do mesmo. Segundo informações, Rafael saiu de casa no último domingo (04), e desde então ninguém mais soube de seu paradeiro.

Rafael que está com depressão. Quem tiver alguma informação de Rafael, pode entrar em contato pelo telefone 9.9831- 4972 ou no 190 da Polícia Militar. A mãe de Rafael está desesperada a procura de informações que possa a ajudar a encontra-lo.

Fonte: Jornal do Conesul