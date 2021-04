Trabalhador tem máquina de solda furtada de dentro de carro em Guaíra

Um trabalhador foi vítima de furto nesta terça-feira (06), no bairro Vila Velha, em Guaíra.

Conforme a vítima contou ao Ponto da Notícia, ele havia deixado seu veículo estacionado em frente da sua casa e dentro do veículo estava uma máquina de solda inversora marca Trato, de cor verde.

Certo tempo depois, quando foi sair com seu veículo, ele percebeu que o carro estava arrombado e do interior foi furtado a máquina de solda.

A Polícia foi informada do caso e informações sobre o paradeiro da máquina ou sobre venda abaixo do valor de mercado podem ser repassadas à PM via 190.

Fonte: Ponto da Notícia