Casal invade casa e agride idoso cadeirante com pauladas, em Guaíra

Um idoso cadeirante foi vítima de agressão com pauladas dentro da própria casa, na tarde desta segunda-feira (05), na Vila Eletrosul, em Guaíra.

A filha do idoso contou à PM que ela e o pai estavam em casa, quando um casal desconhecido entrou na residência e, cada um com um pedaço de madeira, partiram para cima do idoso, desferindo vários golpes nas costas e pernas do cadeirante.

Na tentativa de socorrer o pai, a filha também foi agredida e sofreu escoriações na face esquerda. Apesar da agressão, as vítimas afirmaram que não havia necessidade da presença da equipe médica do SAMU.

Os policiais orientaram pai e filha e fizeram buscas por possíveis suspeitos, mas ninguém foi encontrado. A filha não soube informar o motivo das agressões.

Fonte: Ponto da Notícia