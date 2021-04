Polícia Militar de Mundo Novo prende homem por dirigir sob influência de álcool

Na noite de quinta-feira (01/04), por volta das 22h30min, policiais militares lotados no 3º Pelotão de Polícia Militar de Mundo Novo, foram acionados para atender um acidente de trânsito ocorrido no centro da cidade.

De imediato uma guarnição de serviço se dirigiu até o local do acidente e fez contato com um homem de 48 (quarenta e oito) anos, o qual relatou que seu veículo GM/S10 estava estacionado, quando foi atingido por um veículo Fiat/Pálio, conduzido por um homem de 44 (quarenta e quatro) anos.

O condutor do veículo Fiat/Pálio não apresentou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e nem os documentos do veículo. Durante checagem nos sistemas de restrição criminal, foi verificado que o veículo estava com débitos de licenciamento.