LG anunciou o encerramento das operações no mercado de celulares

A LG irá encerrar as operações no mercado de celular. O anuncio realizado nesta segunda-feira (15), deve impactar uma das fábricas da empresa no Brasil, onde cerca de 400 funcionários atuam na área de smartphones.

A fábrica fica localizada em Taubaté, no interior de São Paulo, e empresa cerca de 1 mil funcionários, onde 400 são voltados na produção de smartphones e o restante na produção de televisores.

A produção de monitores em Taubaté não deve ser afetada pela medida. Outra fábrica da empresa, voltada para produção de aparelhos de ar-condicionado, geladeiras e outros eletrodomésticos não deve ser afetada.

A empresa afirma que o encerramento das operações no mercado de celulares foi definido após sucessivos prejuízos na área. Antes, a companhia havia tentado vender todo o setor, mas, sem sucesso, optou pelo encerramento das atividades.

“Desde o segundo semestre de 2015, o nosso negócio global de celulares tem sofrido uma perda operacional por 23 trimestres consecutivos, resultando em um acumulado de aproximadamente 4,1 bilhões de dólares (US) [em perdas] até o final de 2020”, informou a LG em nota.

