Foram vacinados policiais civis, militares e bombeiros contra a Covid-19

A Prefeitura de Naviraí vacinou aproximadamente 150 agentes das Forças de Segurança Pública e de Salvamento. Na primeira etapa de vacinação realizada na manhã de sábado (03-04), foram imunizados os policiais civis, militares e homens do Corpo de Bombeiros.

A prefeita Rhaiza Matos participou do mutirão de vacinação, na sede do Corpo de Bombeiros, acompanhada pelos gerentes Fernando Ortega (Geral Executivo), Giselda Balta (Administração), Priscilla de Oliveira (Gabinete), Lucinéia Pulquério Franciscatti (Assistência Social), e psicóloga Leila Matos (Coordenadora de Políticas Públicas para Mulher). Os vereadores André Ricardo Biscaro (Ricck) e Regivan Moraes da Silva representaram o Poder Legislativo na ação.

Nesta primeira etapa, além dos policiais civis, militares e bombeiros também receberam a vacinação os agentes de Trânsito do Município e demais servidores que atuam nas delegacias Regional e 1º Distrito Policial. “Na próxima etapa vamos imunizar os policiais federais, rodoviários federais e os agentes penitenciários. No total vacinaremos mais de 300 agentes da Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros lotados em Naviraí e que estão na ativa”, explicou a enfermeira Cristina Gradella (Coordenadora de Imunizações).

A prefeita Rhaiza Matos não escondeu o seu contentamento ao participar do “Dia D” de Imunizações. Ela afirmou que a tão esperada vacina contemplava a sua reivindicação feita à Secretaria de Estado de Saúde e, inclusive, caso fosse demorar mais para a liberação dos imunizantes para os agentes da segurança e do bombeiros, iria enviar um projeto de lei à Câmara de Vereadores, para garantir o atendimento da solicitação recebida dos policiais.

“Tenho fé que com a vacinação de todos nossos agentes de segurança e, logo, com a aplicação da segunda dose e, simultaneamente, com a continuidade da vacinação dos demais grupos prioritários começaremos a vencer esta doença terrível que muita dor e tristeza têm provocado no seio de muitas famílias”, comentou a prefeita.

“A ação de hoje contempla uma luta que é nossa, dos vereadores e de toda a equipe da Saúde do Município, do Estado e da União. Será esta mesma soma de esforços que ajudará a restabelecermos o normal que tanto almejamos. Enquanto isso, recomendamos desde as crianças aos idosos que fiquem em casa, mas, se precisarem sair que usem máscaras, não façam aglomerações e mantenham todos os cuidados de biossegurança. Esse nosso pedido é pela saúde, é pela vida”, argumentou Rhaiza Matos.

