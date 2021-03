Prefeito mais jovem de MS é o 1º a adquirir 20 mil vacinas com recursos próprios

O prefeito mais jovem de Mato Grosso do Sul, eleito para administração de Rio Brilhante, Lucas Foroni (MDB) conseguiu sair na frente e se tornou o 1º no estado a adquirir 20 mil doses da vacina russa Sputnik V, um dos imunizantes mais eficazes contra a covid-19, com recursos próprios. As doses custarão R$ 1,2 milhão.

Segundo Foroni, o contrato da adesão dos imunizantes será assinado nesta terça-feira (23.mar). A previsão é de que a entrega ao Brasil seja feita em até 30 dias.

“A gente se torna a primeira cidade do estado a ter um contrato feito para aquisição de 20 mil doses da vacina. A vacina essa, negociada diretamente com Fundo Nacional de Investimento Russo, para aquisição de 20 mil doses da Sputnik”, anunciou o prefeito em live na noite do sábado (20.mar) numa live no seu Facebook.

O Prefeito destacou os trâmites, disse que a vacina tem 91.7% de eficácia.

Como a prioridade de compra de vacinas contra a covid-19 é do Governo Federal, existe a possibilidade de que as doses sejam absorvidas pelo Ministério da Saúde e realocadas para outras regiões.

Caso o Ministério da Saúde autorize a aplicação do imunizante apenas entre os moradores de Rio Brilhante, Foroni assegurou que o município tem logística preparada para o transporte e armazenamento da vacina.

“A vacina só será paga ser quando a carga pousar no Aeroporto Internacional de Campo Grande”, destacou Foroni.

Fonte: MS Notícias