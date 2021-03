Em Itaquiraí, Polícia Militar apreende quase 205 quilos de maconha

Itaquiraí (MS) – Na tarde de sábado (20/03), por volta das 16h10min, uma equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar, em ação conjunta com uma guarnição do 2º Pelotão de Polícia Militar de Itaquiraí, no âmbito da Operação Hórus, apreendeu 204,5kg (duzentos e quatro quilos e quinhentos gramas) de maconha.