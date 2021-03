Com 215 vítimas do coronavírus, MS fechou semana com recorde de mortes na pandemia

Mato Grosso do Sul encerrou a última semana epidemiológica no sábado (20) com o recorde de mortes de toda a pandemia. Foram 215 mortes registradas em uma semana, com uma média de 30 óbitos por dia. Esta já é a semana com mais mortes registradas no Estado, superando a semana do Natal de 2020.

O titular da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Geraldo Resende comentou sobre o recorde atingido no Estado. Ele afirma que a semana que teve mais óbitos até então havia sido a semana do Natal, em dezembro do ano passado. Ao longos dos sete dias, foram registrados 174 mortes por Covid-19.