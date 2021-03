Homem é preso após agredir a esposa em Guaíra

Um homem foi preso na tarde deste domingo (21) após agredir a esposa, em Guaíra.

Conforme informações da Polícia Militar, o homem teria bebido bastante e foi advertido pela mulher. Embriagado, homem partiu em direção a mulher e passou a agredi-la, com vários pontapés.

Com as agressões, a mulher foi forçada a sair de casa, levando consigo o filho de seis anos. Ela resultou com lesões e então acionou a PM, que compareceu no local para atender a ocorrência.

Diante da situação, o agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 13ª DRP de Guaíra.

