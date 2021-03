Mulher que teria pegado Skunk em Guaíra é presa na PR-323

Uma mulher de 52 anos foi presa na tarde desta quinta-feira (18), transportando aproximadamente 11 quilos de Skank (maconha) em duas mochilas, na PR-323.

A mulher foi presa depois que Policiais Rodoviários Estaduais (PRE) de Cruzeiro do Oeste realizaram uma fiscalização dentro de um ônibus do transporte coletivo.

De acordo com a PRE as bolsas estavam no corredor do ônibus e ao indagar a proprietária ela informou que pegou o entorpecente em Guaíra e levaria até Londrina.

A droga apreendida e a mulher foram levadas para a delegacia de Polícia Civil em Cruzeiro do Oeste.

A abordagem de rotina integra a ‘Operação Vida’ que está sendo realizada em todo Estado com o objetivo de reduzir a criminalidade.

Fonte: Ponto da Notícia