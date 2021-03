WhatsApp e Instagram apresentam instabilidade nesta sexta-feira e ficam fora do ar

Internautas em todo o mundo relataram dificuldades para enviar e receber mensagens pelo aplicativo WhatsApp, Messenger e acessar o Instagram na tarde desta sexta-feira (19). O Facebook, que é dono dos dois apps, continuou no ar.

Internautas comentaram sobre queda a partir das 13h30 (horário de Mato Grosso do Sul) e compartilharam a hashtag #whatsappdown. O assunto rapidamente se tornou um dos mais comentados.

“Reiniciei meu celular um milhão de vezes”, disse internauta. Outro brincou “Eu ia avisar no grupo da família que estava fora do ar”. O site DownDetector, que reúne reclamações, registrou pico de problemas no WhatsApp a partir das 13h30.

Fonte: Midiamax