Comitê Gestor Local de Guaíra publica novo Decreto de enfrentamento à covid-19

O Comitê Gestor Local de Coronavírus se reunião na tarde desta quarta-feira (17), para deliberar o novo decreto municipal de enfrentamento ao vírus covid-19.

O Diretor de Vigilância Sanitária, Francisco do Amaral Fontes, apontou os dados epidemiológicos em Guaíra, e a periodicidade no recebimento das doses de vacinas contra o coronavírus, enviadas pelo Governo do Estado.

O novo Decreto, que entrou em vigor na data de ontem (17/03), foi registrado sob nº 170/2021, e, em suma, flexibilizou o horário de funcionamento das padarias, que poderão funcionar de segunda à sábado das 06h:00min às 20h:00min e aos domingos das 06h:00min às 12h:00min e das 16h:00min às 20h:00min, sendo que aos domingos no período da tarde o atendimento será pelo sistema delivery ou retirada no balcão.

Ainda, trouxe novas disposições sobre as atividades de ensino presencial na rede privada, ensino técnico profissionalizante e ensino superior, mediante o cumprimento da capacidade máxima reduzida em 30%, e do devido cumprimento da restrição provisória de circulação de pessoas, das 20h:00min às 05h:00min, entre outras medidas sanitárias já publicadas pelo Executivo.

Para Francisco, “O Município está seguindo a cronologia de vacinação emitida pelo Governo do Estado, enquanto a aquisição de vacinas por parte do Executivo Municipal não é liberada, somos obrigados a vacinar por quantidade e demanda que o Estado determina. A nossa perspectiva é de que, com o crescimento no número de vacinados e maior controle da pandemia, possamos discutir a flexibilização destas restrições”, destacou.