6º subgrupamento do corpo de bombeiros de Naviraí intervêm em tentativa de suicídio realizando resgate da vítima

Após uma ligação para a central de operações 193, nesse domingo (14), o 6º agrupamento do corpo de bombeiros se mobilizou para realizar o resgate de uma mulher de 37 anos que atentava contra a própria vida em tentativa de suicídio.

Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, os vizinhos tentavam adentrar a residência da vítima, porém devido ao portão trancado e aos muros altos da casa, não obtiveram sucesso. Constatando a veracidade dos fatos, prontamente um integrante da equipe de bombeiros pulou o muro e arrombou o cadeado, acessando o interior da casa.

Ao adentrar na casa, o corpo de bombeiros encontrou a mulher sozinha, dentro do banheiro com marcas de lesão feita por enforcamento, ela estava seminua, com o carregador de celular pendurado na fechadura da porta e uma faca no chão.

A vítima foi retirada de dentro do banheiro e levada até o próprio quarto, onde foi tranquilizada pela equipe do corpo de bombeiros que contornaram a situação e permitiram que os familiares adentrassem o local para prestarem maior apoio psicológico e fortalecimento pessoal à vítima.

A equipe da polícia militar também esteve presente no local para prestar apoio ao corpo de bombeiros que realizava a operação de resgate.

A vítima havia postado em suas redes sociais, uma mensagem de despedida, preocupando amigos e familiares que entraram em contato com a guarnição do 6º subgrupamento do corpo de bombeiros através do 193, que prontamente iniciou a operação de resgate encontrando a vítima com vida e intervindo na tentativa de suicídio.

Participaram da operação os cabos Hariel Cesar Freire da Fonceca e Jefferson Rodrigo dos Santos.

Fonte: jornal do Conesul