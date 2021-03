Polícia Militar apreende 400 pacotes de cigarros paraguaios em residência no município de Naviraí

A equipe da Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), no âmbito da Operação Hórus, apreendeu 400 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Após recebimento de informações fornecidas pela Polícia Federal, a equipe de Força Tática, logrou êxito em apreender os 400 pacotes de cigarros da marca Eight, que estavam armazenados em um dos quartos de uma residência localizada no centro da cidade.

A residência, que possui 05 cômodos, estava totalmente vazia, sem quaisquer móveis, com características de ser utilizada para fins específicos de armazenamento de cigarros e outros ilícitos. Ninguém foi encontrado no local.

Diante dos fatos, a mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal de Mundo Novo.

Fonte: Jornal do Conesul