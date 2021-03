Prefeitura de Iguatemi adquire com recursos próprios uma Van/Micro-ônibus para saúde

A prefeitura de Iguatemi adquiriu um veículo do tipo Van/Micro-ônibus para ser utilizado no transporte de pacientes usuários da saúde. Com recursos próprios gerados pela economia nos gastos dos dois primeiros meses da administração, foram investidos 242 mil reais na compra do utilitário.

O prefeito Doutor Lídio entregou o veículo ao secretário de saúde na manhã desta quinta-feira (11) e destacou que o veículo garante uma maior economia de recursos, visto sua capacidade de lotação.

O veículo tem capacidade de transportar até 20 pessoas, sendo equipe técnica, motorista e pacientes para realização de exames, consultas fora do município.

Doutor Lídio destacou o empenho da equipe gestora com o bom uso e gasto de recursos, mantendo foco nas prioridades que o momento exige, vindo a possibilitar a economia para este importante investimento para a saúde pública municipal. “Assumimos a administração apenas a dois meses e já estamos conseguindo fazer economia dos gastos não-prioritários para investir no que realmente precisamos para este momento e assim seguirmos trabalhando com a responsabilidade com o dinheiro público” disse o prefeito.

O veículo já se encontra no a disposição da secretaria de saúde para ser utilizado pela população.

Fonte: ASCOM – Anailton Batista