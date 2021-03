Itaquiraí – Controle de Vetores de Itaquiraí recolhe mais de 15 toneladas de pneus impróprios

A Prefeitura de Itaquiraí, por meio o Controle de Vetores, realizou nesta segunda-feira (08), mais uma coleta de pneus inservíveis. Foram recolhidos aproximadamente 2 mil pneus, o recolhimento frequente e regular de pneus já utilizados tem como objetivo combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chicungunia, eliminando seus possíveis criadouros.

Mais uma vez a Prefeitura de Itaquiraí atua de forma responsável no cuidado com o meio ambiente, dando destino correto a pneus usados. O trabalho não só contribui com a natureza, como também cuida do bem-estar da população.

Esta ação de coleta de pneus inservíveis que está sendo feito pelo Controle de Vetores é uma forma de responsabilidade ambiental, além de colaborar para eliminação de criadouros de mosquitos que transmitem várias doenças. Estamos encaminhando este material para uma empresa especializada no reaproveitamento destes pneus”, destaca o prefeito Thalles Tomazelli.

Fonte: Assessoria de Imprensa