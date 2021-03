Homem perde controle de veículo, bate em árvore e é preso pela PRF por embriaguês

Um homem de 30 anos foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), pelo crime de embriaguez ao volante, após se envolver em um acidente de trânsito. Outro homem de 20 anos, que estava com ele no veículo, sofreu ferimentos e teve que ser encaminhado para o hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 14h55m de ontem (07), durante patrulhamento pela rodovia BR-163, uma equipe da PRF se deparou com um acidente de trânsito, onde o condutor do veiculo Vectra, teria perdido o controle da direção vindo a sair da pista e colidir em uma árvore as margens da rodovia.

No local os policiais encontraram dois homens, sendo o condutor do Vectra, identificado como Fernando e o passageiro identificado como Jeferson, que estava caído ao lado do veículo, reclamando de fortes dores.

A PRF acionou a equipe de Socorristas da CCR MS Via, que conduziu Jeferson para o hospital municipal de Itaquirai.

Ao ser questionado pelos policiais se havia ingerido algum tipo de bebida alcoólica, Fernando, afirmou que havia ingerido 04 latas de cervejas no período da manhã. Ele foi convidado a fazer o teste de bafômetro, que teve o resultando de 0,40 mg/l; de álcool por litro de ar alveolar, índice esse que além de infração de trânsito, configura crime na legislação brasileira.

Por este motivo, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Itaquirai onde foi feito a lavratura do flagrante.

O carro que ele conduzia, por não ter nenhum tipo de restrição foi liberado no local mesmo ficando na responsabilidade do irmão Fernando.

Fonte: Jornal do Conesul