Chegam mais 250 doses da CoronaVac para Mundo Novo e município alcança os 100 ativos para a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Mundo Novo informou que mais 250 doses da CoronaVac chegou ao município, o que dará segurança para a continuidade da imunização na próxima semana. Com mais este lote, são quase um mil e quatrocentas doses para o município para aplicação (entre 1ª e 2ª dose).

O trabalho de vacinação nas residências, para idosos a partir de 70 anos acamados e domiciliados, ocorre nesta sexta-feira. Apenas no caso em que não há cobertura do agente de saúde (como Parque das Araras, Parque dos Ypês e Cícero Cavalcante) nas casas dos idosos é que os familiares do mesmo deverão comunicar a Sala de Vacinas para passar o endereço (3474-5305).

Na contramão da notícia positiva o Boletim informa que Mundo novo chegou pela primeira vez, em doze meses de pandemia, a 100 casos ativos para a Covid-19 no município. Esta inglória marca, já foi alcançada por vários municípios da região.

Para alcançar este número, oito novos casos foram verificados na quinta-feira (04), todos por teste rápido. Seis pacientes receberam alta, inclusive um que estava internado em Dourados.

Boletim Coronavírus 05/03/21 – Atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 100

Recuperados – 1.064

Óbitos – 12

Geral – 1.168

Suspeitos – 43

Descartados – 1.692

Monitoramento – 234

Residências – 77

Crianças – 49;

Idosos – 17;

Monitoramento Concluído – 6.186

Vacinas Recebidas – 1.382:

CoronaVac – 1.072 (461 primeira dose + 271 reservada para segunda dose + 90 a ser definida + 250 a ser definida);

AstraZeneca – 310 (primeira dose);

Recusa da Vacina – 14.

População Vacinada – 633:

Lar São Francisco de Assis – 31 (Funcionários e idosos);

Profissionais de Saúde – 274;

Idosos acima de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos acima de 80 anos – 119 (andantes).

População Vacinada 2ª dose – 221

OBS. Quatro pacientes internados em hospital: três na UTI Dourados e um na enfermaria em Nova Andradina.

Resumo Vacinação:

Doses recebidas – 1.382

Doses Aplicadas – 854

Trabalhadores da Saúde – 283 (1ª dose)

Idosos – 350 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 166 (2ª dose)

Idosos – 55 (2ª dose)

População vacinada – 633 (1ª dose) + 221 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 14

Fonte:Jandaia Caetano, da SEMCOS – Mundo Novo