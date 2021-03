Em tentativa de roubo, marginais atiram em direção à caminhonete no interior de Guaíra

Uma tentativa de assalto a mão armada foi registrado na manhã desta quinta-feira (04), no interior de Guaíra.

A vítima relatou para a PM que trabalha em um empresa de serviços elétricos e trafegava pela estrada da Faixinha, quando avistou um veículo Astra parado próximo à fazenda dos Italianos, aparentemente atolado.

O motorista da caminhonete parou para ajudar, momento em que foi surpreendido por uma dupla encapuzada e armada. Rapidamente, a vítima acelerou a S-10 e fugiu do local.

Os assaltantes efetuaram disparos em direção à caminhonete, mas o veículo não foi atingido.

Após conseguir fugir dos assaltantes, a vítima acionou a PM, que passou a fazer buscas pelos suspeitos.

Os policiais se deslocaram até a região e durante as buscas, encontraram um Ford/Focus abandonado. O veículo, com placas de Curitiba, estava avariado e carregado com cigarros paraguaios.

Ao todo, foram apreendidos 7.740 maços de cigarros, os quais foram encaminhados, juntamente com o carro, para a Receita Federal de Guaíra.

Os autores da tentativa de assalto não foram localizados.

Fonte: Ponto da Notícia.com