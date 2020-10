London Pesquisa já foi processada nove vezes pela Justiça em 2020

A London – Publicidade e Pesquisa fez pesquisa eleitoral em Itaquiraí e liberou a divulgação pela imprensa regional, esta semana. A empresa que tem sua sede em Londrina (PR) já foi acionada em nove vezes em processos movidos junto à Justiça Eleitoral, somente neste ano de 2020.

As ações estão tramitando através de seis Representações e três Petições, ajuizadas por candidatos, partidos políticos ou coligações nas comarcas eleitorais de, Bela Vista, Eldorado, Naviraí, Deodápolis, Ponta Porã e Itaquiraí.

As reclamações contra a empresa registrada como Gonçalves & Gonçalves Agência de Publicidade Ltda, são as mais variadas, considerando que os números apresentados podem ter sido manipulados para beneficiar determinado candidato.

Devido a suspeita e a acusação de fraudar os resultados das pesquisas eleitorais nos locais citados e, sobretudo, visando corrigir as possíveis distorções, as ações judiciais apontam a urgente necessidade da intervenção da Justiça Eleitoral para que a London apresente as planilhas, levantamentos feitos junto à opinião pública, justificando enfim, toda a tabulação final, caso contrário, ou confirmando qualquer tipo de fraude, os autores das ações reivindicam à Justiça a punição e demais sanções cabíveis contra a agência de pesquisas. (Texto: Roney Minella – Itaquiraí).