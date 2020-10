ACEN e UEMS realizam debate eleitoral em Naviraí

Com a presença de um público reduzido, tendo em vista o momento em que passamos por todo o mundo devido à chegada da Covid-19 (novo coronavírus), aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020 no anfiteatro da Associação Comercial e Empresarial de Naviraí (ACEN), que é presidida pelo empresário Mano, um debate eleitoral de forma pioneira, por ser o primeiro feito até hoje em nosso município. Idealizado por ele e seu diretor jurídico da entidade, professor da UEMS Alexandre Goodman, esse evento eleitoral contou com a parceria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul através do curso de Direito, onde a professora Raquel Manna é sua coordenadora.

Os seis candidatos registrados no Tribunal Eleitoral foram convidados, porém, Onevan de Matos por estar em tratamento da Covid-19, por ordem médica não pode participar e nem seu vice compareceu. Daí, o debate foi levado a efeito com cinco dos seis postulantes, que são: Dr. Izauri Macedo (candidato a reeleição), Luís Bruno, Telma Minari, Vinicius de Andrade e Geovane da Vila Nova.

DEBATE É UM SUCESSO

Para o professor universitário Alexandre Goodeman, que é o diretor jurídico da ACEN e que foi um dos idealizadores do debate eleitoral juntamente com o presidente da Associação Comercial, o empresário Mano, “Naviraí viveu um momento histórico presenciando esse primeiro debate eleitoral. O debate traz um ambiente muito democrático ao nosso município e foi realizado com perguntas de alto nível preparadas por acadêmicos do curso de Direito, possibilitando que a população pudesse conhecer a proposta e o modo de operar de cada candidato”, explicou ele.

Como um dos organizadores, o presidente Mano, da ACEN, disse que “para nós, por ser o primeiro, foi um motivo de orgulho porque a democracia é muito importante e demos a oportunidade para cada candidato falar o que, realmente, ele vai fazer por Naviraí a partir de sua posse”, disse ele.

Por sua vez, entrevistada após o debate, a professora coordenadora do curso de Direito da Universidade Estadual, Raquel Manna, disse que “o debate foi um sucesso. Tivemos a participação de cinco candidatos que apresentaram em alto nível a suas propostas, trouxeram discussões, apresentaram os seus planejamentos para a comunidade e isso é imprescindível para a democracia e o voto consciente”, ressaltou a professora.

O mediador do debate, Dr. Vandir Zulato Jorge, defensor público bem relacionado e conceituado de nossa cidade, disse que apesar de algumas alterações durante o debate, ele foi um sucesso. (Texto: Jota Oliveira – Naviraí Notícias).

