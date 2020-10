Ainda enfrentando efeitos da pandemia, maioria não planejou viagem de fim de ano

A pandemia segue afetando quem foi prejudicado financeiramente ou está preocupado com o novo coronavírus. Mesmo com muita gente tentando esquecer da pandemia, Mara Santana lembra que o cenário preocupante ainda continua. Para ela, que não planeja viajar, o importante neste momento é continuar em casa. Também parte da maioria, Karina Fernandes diz que não pensa em aproveitar as férias fora da cidade, mas não exatamente pela pandemia. Para ela, a motivação é financeira. “Vou enfrentar nada não, estou quebrada”.

No mesmo sentido, Márcio Gilberto Nascimento já até dispensou as festividades de dezembro. “Natal de 2020 já acabou, esqueci”, diz.

Focada nas férias, Marta Rosa de Oliveira diz que ainda não sabe qual será o meio de transporte, mas que a viagem está garantida. “Vou por terra ou pelo ar, mas vou se Deus quiser”, comenta. Também em fase de preparativos, Maria Lucia Roque conta que está ansiosa para enfrenta a rodoviária. “Vou de ônibus visitar as origens”. (CAMPO GRANDE NEWS)