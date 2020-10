Polícia Federal cumpre mandados em Corumbá contra fraude no SUS e Bolsa Família

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (7) pela Polícia Federal operação contra fraude em programas assistenciais. São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, em Campo Grande e Corumbá.

As investigações mostram que estrangeiros fizeram uso de autorizações obtidas de maneira fraudulenta para conseguir a emissão do cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e a concessão de benefícios como o auxílio emergencial e o Bolsa Família.

Os mandados foram expedidos pela 1º Vara Federal de Corumbá. O Núcleo de Imigração da Delegacia de Polícia Federal de Corumbá constatou que vários estrangeiros, normalmente com auxílio de “despachantes de serviços migratórios”, formalizavam o pedido de autorização de residência utilizando declarações ideologicamente falsas.