Paraguai volta a flexibilizar quarentena, mas fronteira com MS continua fechada

Barreiras militares continuam mantidas na fronteira. (Reprodução)

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, assinou neste final de semana um novo decreto que coloca em vigor no país a terceira fase da chamada ‘quarentena inteligente”, com a flexibilização de medidas em relação ao comércio. Entretanto, a fronteira entre Pedro Caballero e Ponta Porã permanece fechada e desagrada empresários dos dois lados.

A partir desta segunda-feira a circulação das pessoas das poderão acontecer das 5h às 23h de domingo para quinta-feira e das 5h às 0,00 às sextas e sábados e a abertura de locais gastronômicos também serão ampliados.

A aplicação desta fase foi definida depois que as autoridades sanitárias analisaram que as etapas anteriores deram resultado e o país tem um dos menores números de infectados e mortes provocadas pelo coronavírus.

O decreto também permite a reabertura das empresas consideradas não essenciais que terão um horário restrito das 10h às 19h e não poderão possibilitar áreas comuns, como praças de alimentação não setorizadas, playgrounds e áreas de espera, entre outras.

Da mesma forma, as instalações que exigem a permanência do cliente por um período superior a 30 minutos devem oferecer serviços mediante agendamento prévio, com registro individualizado de pessoas com todos os dados, incluindo números de telefone, identificação e endereço.