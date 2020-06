Polícia Paraguaia recupera caminhonete roubada do prefeito de Japorã

Policiais do departamento encarregado do MGAP OSCAR ACUÑA, abriram um processo de “Ato de roubo”, agravado ocorreu na cidade de Japorã, vizinha de Mundo Novo, onde Paulão Cesar Franjotti, prefeito de Japorã, foi a vítima.

Como resultado de um trabalho de investigação, foi possível obter as informações de que o na data de domingo (14/06), por volta das 22 horas, foi visto na Rota 3 Py e, foi possível observar um veículo parecido com o do prefeito Paulo Franjotti circulando no local.

Após visualizar a caminhonete, os policiais iniciaram uma perseguição ao veículo, que o condutor ao perceber e a presença dos policiais, acelerou o veículo, iniciando uma perseguição no km 5, onde acabou entrando em uma estrada local e cerca de 2000 metros em um beco sem saída, o motorista deixou a caminhonete e fugiu a pé, não podendo ser localizado saindo do local. O caminhão ficou com a chave ligada e nenhuma pessoa foi encontrada.

Ministério Público do Paraguai foi informado, e o pessoal da Criminalística foi convocado para coletar provas, um documento processual foi elaborado e depois foi depois lado o tiro para a base do Departamento de Investigação Criminal disponível para o Ministério Público.